ЗСУ взяли в полон північнокорейців: це може мати неприємні наслідки для Росії

Українські захисники взяли у полон двох солдатів КНДР. Хоча це не високопоставлені офіцери північнокорейської армії, однак вони можуть надати певну важливу інформацію.

Також згодом це може призвести до нових санкцій проти Росії та до фізичних дій у морі. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Наслідки для Росії

Михайло Шейтельман зазначив, що від полонених бойовиків з КНДР можна дізнатися інформацію про кількість людей, логістичні шляхи. Наприклад, про те, як постачають солдат на передову з Північної Кореї. Це більш політична інформація, ніж військова. Коли Україна буде постачати ці дані західним країнам, вони зможуть підтвердити кількість північнокорейців, як їх доставляють, скільки їм платять і так далі.

Тому це теж може призвести до нових санкцій проти Росії. Також до фізичних дій у морі. Я маю на увазі, що вони якось відправили ці війська морем у Росію. Наші союзники зі США технічно могли б зупинити такі постачання фізичним способом. Тому нам потрібна ця інформація,

– пояснив він.

Це політична сенсація, адже раніше було лише свідчення від України, що північнокорейські солдати беруть участь у війні на боці Росії. Тепер є новий доказ. Те, що Північна Корея є одним з учасників війни, буде фактом, а не тільки версією нашої країни.

Нагадаємо, південнокорейська розвідка повідомила, що ЗСУ на Курщині вдалося взяти в полон двох солдатів Північної Кореї. Відомо, що вони працювали в Головному розвідувальному бюро, яке є ключовим військовим розвідувальним агентством КНДР.

Південнокорейська Конституція визнає своїми громадянами всіх жителів КНДР. Тож МЗС Південної Кореї планує обговорити з Україною можливе повернення на свою територію полонених північнокорейських солдатів.