"Ви не повинні безглуздо вмирати": проєкт "Хочу жить" звернувся до солдатів КНДР

Проєкт "Хочу жить", що дозволяє росіянам здаватися у полон, звернувся тепер до бійців з КНДР. Для них діють ті самі можливості, незалежно скільки їх та на якому напрямку вони воюють.

Українські табори військовополонених приймають людей будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів. На північнокорейських солдатів там також чекають, повідомив проєкт "Хочу жить" у своєму телеграм-каналі.

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Що чекає північнокорейців у полоні

За словами проєкту, тисячі російських солдатів вже здалися у полон з їхньою допомогою. Так вони врятували своє життя та чекають закінчення війни у комфортних умовах.

Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не треба повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому! Здавайтесь у полон! Україна прихистить вас, нагодує та обігріє!

– кажуть у проєкті.

Росіяни, які здалися у полон уникнули "м'ясних штурмів" та виконання інших безгруздих наказів командування, кулі від "заградотрядів".

Північнокорейські ж військові йдуть на війну за тисячі кілометрів від власної землі на примху своєї влади. Здатися у полон в Україні може стати для них можливістю не лише врятувати своє життя, а й звільтинися з під влади тоталітаризму у КНДР.

У проєкті обіцяють військовополоненим комфортні казарми, триразове гаряче харчування та медичне обслуговування. Скільки б солдатів не надіслав в Україну Пхеньян, в українських таборах полонених їх готові прийняти.

Звернення також доступне корейською мовою.

Звернення проєкту "Хочу жить" до військових КНДР: дивіться відео

Нагадуємо, Китай, який заявляє про свою непохитну дружбу з Росією, ніяк не коментує участь військ КНДР у війні проти України і вони навряд чи будуть публічно це робити.