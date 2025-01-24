"Останній патрон – для себе": чому так мало корейців потрапляють в полон

Північна Корея зазнає великих втрат, воюючи на боці Росії. Відомо, що вбитими й пораненими КНДР втратила вже 4 тисячі бійців, до того ж Україні вдалося взяти в полон перших північнокорейських солдатів.

Кореєзнавець, голова товариства Україна – КНДР Микола Поліщук зауважив 24 Каналу, що ці цифри можуть бути дещо перебільшеними. Загалом саме з Курського напрямку ми отримуємо найменше інформації.

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Якими можуть бути справжні втрати

Для України великий інтерес становить принцип формування та відбору солдатів КНДР. Дотепер незрозуміло, чи це звичайні найманці, яким пропонують гроші, чи регулярні війська. Кількість вбитих також залишається неоднозначною цифрою, бо суттєво відрізняється в різних джерелах.

На початку січня Південна Корея говорила про 400 вбитих. Ми чуємо про 4 тисячі. Думаю, істина десь посередині,

– зауважив кореєзнавець.

Варто розуміти, що бої в Курській області мають свою специфіку. Ймовірно, вбитих і поранених вдається евакуйовувати. Ба більше, з цього напрямку дуже погано доходить інформація. Це відбувається через канали зв'язку або службовий інтернет, тому про цей напрямок відомостей найменше.

Чому так мало корейців потрапляють у полон

Порівняно з росіянами, війська з Північної Кореї намагаються евакуювати поранених і вбитих з поля бою, навіть ціною більших втрат. Їх можна взяти в полон, якщо вони не встигли вчинити суїцид або в дуже важкому стані.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський повідомив, що в січні вдалося захопити в полон двох північнокорейських бійців. Перед тим Україна також мала полонених з армії КНДР, але їхній стан був критичним і їх не вдалося реанімувати.

Ще одним фактором є те, що бійці воюють на російській території. Там легше, ніж на Донеччині евакуювати або, непомітно для українців, заховати тіла поранених чи вбитих.

Були випадки, коли південні корейці перехоплювали північнокорейські підводні човни, і весь екіпаж вчиняв самогубство. У військових училищах КНДР офіцерів теж вчать, як вчиняти самогубство у випадку можливого полону,

– підкреслив Микола Поліщук.

Саме цим пояснюється, чому у нас досить мало полонених саме з цієї армії. За такий час їх могло бути значно більше.

"Офіцерів вчать, що потрібно стрілятися та Кім Чен Ин казав, що потрібно останній патрон тримати для себе. У них це називається “практика самозриву”, – підсумував кореєзнавець.

До слова, бійці, які потрапили в полон України, розповіли, що їхали на навчання, а опинилися на війні. Бойове злагодження тривало лише тиждень. Один з полонених 1999 року народження, інший – 2005.