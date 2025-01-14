Вони наші громадяни, – Південна Корея хоче забрати солдатів КНДР з українського полону

Південнокорейська Конституція визнає своїми громадянами всіх жителів КНДР. Тож Міністерство закордонних справ Південної Кореї планує обговорити з Україною можливе повернення на свою територію полонених північнокорейських солдатів.

У вівторок, 14 січня, про це повідомив речник відомства Південної Кореї Лі Чже Вонг, пише 24 Канал із посиланням на Yonhap. Сталося це після нещодавньої заяви президента України про взяття двох північнокорейських солдатів у полон у Курській області Росії.

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Які плани має Південна Корея

Зазначається, що Конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів своєю територією, фактично вважаючи всіх його мешканців своїми громадянами.

Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами, згідно з Конституцією, уряд планує провести переговори з Україною, якщо вони (полонені – 24 Канал) попросять про перехід до Південної Кореї,

– сказав речник.

Він також додав, що жоден із захоплених солдатів поки не заявляв про намір перейти на сторону Південної Кореї. Проте відповідні південнокорейські органи підтримують зв'язок з Україною щодо питань, пов’язаних із цим випадком.

До слова, раніше розвідувальне агентство Південної Кореї підтвердило захоплення Україною двох солдатів КНДР. Тоді ж розвідка пообіцяла тісно співпрацювати з українськими колегами.

В одного з полонених найманців знайшли фальшивий військовий квиток. Він виданий на ім'я справжнього громадянина Росії, жителя Тиви – Антоніна Аранчина. У ЗМІ пишуть, що військові квитки на мешканців Тиви вже знаходили у вбитих у на Курщині військових КНДР. Згодом північнокореєць підтвердив – на російських документах було не його ім'я.