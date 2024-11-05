Міноборони Південної Кореї назвало кількість військових з КНДР, які прибули для участі у війні

Понад 10 тисяч північнокорейських військових прибуло до Росії задля участі у її війні проти України. Значна частина цих солдатів вже переміщена до прифронтових районів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Південної Кореї, дані якого оприлюднило Reuters.

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Скільки солдатів КНДР вже у Росії

Речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-Кьо, посилаючись на дані розвідки під час брифінгу заявив, що близько 10 тисяч солдатів КНДР зараз перебувають у Росії, досить багато з них уже направили до прифронтових районів, зокрема у Курську область.

Також ЗМІ раніше повідомляли про участь військ КНДР у бойових діях та загибель щонайменше 40 з них. Однак представник оборонного відомства Південної Кореї відповідну інформацію підтвердити не змогли, оскільки даних про це не мають.

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Окрім вищезгаданого, раніше речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу зауважував, що Сполучені Штати зафіксували близько 10 тисяч солдатів Північної Кореї на території Курської області. Вони можуть вступити в бій найближчими днями.

На думку речника Міністерства оборони США, генерал-майора Патріка Райдера, залучення від 10 до 12 тисяч північнокорейських військових для підтримки російської армії зможе певним чином вплинути в контексті намагань Кремля витіснити ЗСУ з Курської області.