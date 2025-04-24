Скільки Путін платить Кім Чен Ину за одного північнокорейця: у РНБО відповіли
- Північнокорейці, які працюють на російських підприємствах та воюють на їхньому боці, отримують еквівалент 1000 доларів щомісяця, але ці кошти надходять державі.
- Крім грошової оплати, Росія розраховується з КНДР харчами, золотом та іншими ресурсами, а також ймовірно передає військові та космічні технології.
Північнокорейці, які воюють на боці Росії та працюють на її підприємствах, щомісяця отримують еквівалент 1000 доларів. Втім, ці кошти не надходять безпосередньо до них – їх отримує держава.
Також Кремль може розраховуватися з Північною Кореєю не лише грошима, а й харчами, золотом та іншими ресурсами. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Дивіться також Росія отримала "високоточну" 240-мм РСЗВ з КНДР: з'явився перший відеодоказ
Як Росія розраховується з КНДР
Керівник ЦПД розповів, що Росія залучає до роботи у військово-промисловому комплексі та загалом на різні виробництва молодь з Північної Кореї – чоловіків і жінок віком від 18 до 25 років. За кожного такого працівника режим КНДР отримує еквівалент приблизно 1000 доларів щомісяця. Ці кошти не виплачуються безпосередньо працівникам, а надходять владі.
Північнокорейські працівники живуть у бараках, розташованих безпосередньо на території підприємств, де вони працюють. Їхній побут регламентований: вони йдуть на роботу і повертаються назад.
Оплата за робочу силу здійснюється як у грошовій формі, так і у вигляді ресурсів – переважно харчових продуктів, а також іноді у золоті. Точний розподіл цих коштів всередині Північної Кореї невідомий: чи отримують щось родичі працівників – теж не з'ясовано.
Зверніть увагу! В Інституті вивчення війни вважають, що Північна Корея використовує війну в Україні для випробовування свого військового потенціалу.
Крім робочої сили, КНДР щомісяця постачає Росії від 200 000 артилерійських боєприпасів калібру 152 міліметрів і 122 міліметрів. На деяких ділянках фронту до 70% усіх боєприпасів, які використовує російська армія, становлять саме північнокорейські.
У відповідь Росія розраховується ресурсами, грошима та, ймовірно, передачею технологій. Військові отримують знання про ведення сучасної війни – це частина домовленостей у межах партнерства між Кремлем та КНДР.
Вони проводять північнокорейських військових як бурятів та інших громадян Росії, тобто підставними,
– наголосив керівник ЦПД.
Північна Корея отримує доступ до технологій у сфері застосування дронів, виробництва їх компонентів, а також систем протидії сучасним засобам радіоелектронної боротьби.
Крім того, як зазначив Андрій Коваленко, Росія може надавати Північній Кореї й певні космічні технології, однак наразі ця інформація не підтверджена.