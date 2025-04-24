Скільки Путін платить Кім Чен Ину за одного північнокорейця: у РНБО відповіли

Північнокорейці, які воюють на боці Росії та працюють на її підприємствах, щомісяця отримують еквівалент 1000 доларів. Втім, ці кошти не надходять безпосередньо до них – їх отримує держава.

Також Кремль може розраховуватися з Північною Кореєю не лише грошима, а й харчами, золотом та іншими ресурсами. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Дивіться також Росія отримала "високоточну" 240-мм РСЗВ з КНДР: з'явився перший відеодоказ

Як Росія розраховується з КНДР

Керівник ЦПД розповів, що Росія залучає до роботи у військово-промисловому комплексі та загалом на різні виробництва молодь з Північної Кореї – чоловіків і жінок віком від 18 до 25 років. За кожного такого працівника режим КНДР отримує еквівалент приблизно 1000 доларів щомісяця. Ці кошти не виплачуються безпосередньо працівникам, а надходять владі.

Північнокорейські працівники живуть у бараках, розташованих безпосередньо на території підприємств, де вони працюють. Їхній побут регламентований: вони йдуть на роботу і повертаються назад.

Оплата за робочу силу здійснюється як у грошовій формі, так і у вигляді ресурсів – переважно харчових продуктів, а також іноді у золоті. Точний розподіл цих коштів всередині Північної Кореї невідомий: чи отримують щось родичі працівників – теж не з'ясовано.

Зверніть увагу! В Інституті вивчення війни вважають, що Північна Корея використовує війну в Україні для випробовування свого військового потенціалу.

Крім робочої сили, КНДР щомісяця постачає Росії від 200 000 артилерійських боєприпасів калібру 152 міліметрів і 122 міліметрів. На деяких ділянках фронту до 70% усіх боєприпасів, які використовує російська армія, становлять саме північнокорейські.

У відповідь Росія розраховується ресурсами, грошима та, ймовірно, передачею технологій. Військові отримують знання про ведення сучасної війни – це частина домовленостей у межах партнерства між Кремлем та КНДР.

Вони проводять північнокорейських військових як бурятів та інших громадян Росії, тобто підставними,

– наголосив керівник ЦПД.

Північна Корея отримує доступ до технологій у сфері застосування дронів, виробництва їх компонентів, а також систем протидії сучасним засобам радіоелектронної боротьби.

Крім того, як зазначив Андрій Коваленко, Росія може надавати Північній Кореї й певні космічні технології, однак наразі ця інформація не підтверджена.