У Пентагоні не мають підтверджень, що Соледар перейшов росіянам

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував ситуацію в Соледарі. За його словами, там "дуже динамічні" бої.

Під час пресконференції за підсумками засідання Консультативного комітету США – Японія з питань безпеки у Вашингтоні міністр оборони розповів, що контроль над різними районами містами в умовах жорсткої боротьби переходить з одних рук в інші, інформує 24 Канал.

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Що сказав Остін про Соледар

По-перше, дозвольте мені почати із запитання про Соледар, і чи дістався він росіянам. Наразі ми не можемо підтвердити цієї інформації,

– сказав очільник Пентагону.

Окрім того, Ллойд Остін пояснив, що США зосереджені на тому, щоб зробити все можливе й переконатися, що ЗСУ мають спроможності, потрібні для успішного захисту своєї суверенної території. Американський міністр запевнив, що:

він регулярно спілкується з очільником Міноборони України;

наступного тижня в Німеччині відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", участь у якому візьмуть орієнтовно 50 країн;

на зустрічі говоритимуть про те, чого Київ зараз потребує найбільше, та що необхідно для досягнення успіху в майбутньому.

"Ми підтримуватимемо Україну, допоки це буде потрібно, і з усього, що я бачу з боку наших союзників і партнерів, вони відчувають те ж саме. Тож ми залишаємось єдиними у наших зусиллях", – заявив очільник Пентагону.

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