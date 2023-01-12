У Пентагоні не мають підтверджень, що Соледар перейшов росіянам
Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував ситуацію в Соледарі. За його словами, там "дуже динамічні" бої.
Під час пресконференції за підсумками засідання Консультативного комітету США – Японія з питань безпеки у Вашингтоні міністр оборони розповів, що контроль над різними районами містами в умовах жорсткої боротьби переходить з одних рук в інші, інформує 24 Канал.
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Що сказав Остін про Соледар
По-перше, дозвольте мені почати із запитання про Соледар, і чи дістався він росіянам. Наразі ми не можемо підтвердити цієї інформації,
– сказав очільник Пентагону.
Окрім того, Ллойд Остін пояснив, що США зосереджені на тому, щоб зробити все можливе й переконатися, що ЗСУ мають спроможності, потрібні для успішного захисту своєї суверенної території. Американський міністр запевнив, що:
- він регулярно спілкується з очільником Міноборони України;
- наступного тижня в Німеччині відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", участь у якому візьмуть орієнтовно 50 країн;
- на зустрічі говоритимуть про те, чого Київ зараз потребує найбільше, та що необхідно для досягнення успіху в майбутньому.
"Ми підтримуватимемо Україну, допоки це буде потрібно, і з усього, що я бачу з боку наших союзників і партнерів, вони відчувають те ж саме. Тож ми залишаємось єдиними у наших зусиллях", – заявив очільник Пентагону.
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Яка ситуація в Соледарі: останні новини
- У Соледарі тривають бої. Ввечері 11 січня український військовий розповів, що наступні 24 години будуть критичним. За його словами, ЗСУ тримають місто, нашим військовим важко, але вони тримаються.
- Згодом американські ЗМІ, журналісти яких перебувають на 7 кілометрів від місця боїв, заявили, що в Соледарі йдуть важкі бої, та місто залишається під контролем українських сил.
- Журналіст "Донбас Реалії" Олександр Демченко розповів, що потрапити в місце бойових дій дуже складно, інформації звідти надходить дуже мало, вона постійно змінюється.