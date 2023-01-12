Рано потирати руки, – Пєсков знову заперечив заяву Пригожина щодо "взяття Соледара"

Довкола Соледара розгорнулися кровопролитні бої й власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин встиг прозвітувати про захоплення міста. Та у Кремлі прямо натякають, що заява Пригожина не відповідає дійсності.

Ситуацію у Соледарі прокоментував Дмітрій Пєсков, прессекретар Владіміра Путіна, пише 24 Канал. Він заявив, що російські військові в Соледарі буцімто "діяли самовіддано і героїчно".

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Пєсков знову прокоментував ситуацію у Соледарі

При цьому Пєсков визнав, що росіянам не вдалося окупувати Соледар, цинічно сказавши, що "основна робота ще попереду" й "руки потирати не час".

Раніше Пєсков теж натякав, що в Росії виникли проблеми в Соледарі. Зокрема, він заявляв, що Соледар блокований з півночі та півдня.

Що відбувається у Соледарі

Довкола Соледара, який розташований поблизу Бахмута, точаться важкі бої. Росіяни кинули значні сили для того, щоб захопити Соледар: там воює регулярна армія Росії та вагнерівці Пригожина.

Керівник ПВК "Вагнера" Пригожин поспішив заявити, що Соледар вже контролюють окупанти. Проте відразу кілька джерел, серед яких офіційні, вказують на те, що Соледар під контролем України.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що окупантам не вдається захопити Соледар: у місті тривають важкі бої. У Пентагоні теж не підтвердили захоплення Соледара.

Іноземні журналісти біля Соледара інформують, що українські військові почуваються впевнено та залишати місто не збираються. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що попри численні заяви, російським силам не вдається підкорити Соледар. Їхні перспективи щодо Бахмута теж туманні.

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