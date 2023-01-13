Вагнерівці перебувають в оточенні: військові розповіли про пекло для росіян у Соледарі

Зараз у Соледарі продовжуються жорсткі бої. Росіяни постійно наступають, проте наші захисники відбивають ворожі атаки. При цьому вагнерівці, попри всі заяви Пригожина, самі опинилися в оточенні.

Останніми днями Пригожин та російські "воєнкори" намагались розігнати ІПСО щодо того, що українські сили перебувають в оточенні в Соледарі. Проте це далеко не так, а російські окупанти гинуть пачками, як не від кулі, так від морозу. Про це 24 Каналу повідомили джерела серед військових.

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Що зараз відбувається в Соледарі

Пригожин вже кілька разів заявляв про "взяття Соледару", проте ніяк його не візьме. Навіть міністерству оборони Росії довелося ганебно погасити "побєдобєсну ейфорію", заявивши про те, що це неправдива інформація. Тепер російським силам у Соледарі буквально доводиться вилазити зі шкіри й за будь-яку ціну досягнути наказу свого командування.

Натомість наші сили мужньо стоять та завдають росіянам колосальних втрат. Окупанти гинуть не лише від рук українських воїнів, а й від своїх же "побратимів", а також від погодних умов.

Особливо важко російським "зекам", які пішли в ПВК Пригожина. Їх гонять вперед навчені російські найманці, а "зустрічають" – озброєні Сили оборони України.

У Соледарі вагнерівці перебувають в оточенні – з одного боку збройні сили Росії, з іншого – наші. Зеків гонять вперед найманці. Наші відбивають атаки і зеків, і найманців,

– розповіли джерела 24 Каналу.

Також військові розповіли, що зараз фактично будь-яке поранення російського окупанта дорівнює смерті. Адже евакуація звідти неможлива, а погода добиває.

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