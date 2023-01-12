У Соледарі ліквідували алкозалежного росіянина, який добровільно поїхав вбивати українців

Тімур Чєрєпанов з Курганської області добровільно поїхав вбивати українців. Проте його вбили 20 жовтня на Донеччині.

Про це розповів співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе. Він зазначив, що про смерть Чєрєпанова у Соледарі пишуть місцеві ЗМІ Кургана.

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Комахідзе написав, що російському вбивці було 40 років. У нього залишились двоє доньок та дружина.



Росіянин, який вмер під Соледаром / Фото з соцмереж окупанта

Прощатимуться з мертвим Чєрєпановим 13 січня у жалобному залі Курганської обласної лікарні. Поховають його у селищі Чистопрудне. Комахідзе перевірив соцмережі окупанта і зазначив, що він мав псевдо "Макс Фрай".

Знайдені сторінки Черепанова малоінформативні, але фото, завантажені ним у різні роки, наочно відображають життєвий шлях росіянина – від "мачо в білих соболях" до алкозалежного з фіналом безглуздої смерті на чужій землі в статусі окупанта, – написав експерт.

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