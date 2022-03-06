Соліст одеської опери заспівав гімн України для оборонців Одеси

Гімн України наживо залунав в середмісті Одеси. Його виконав оперний співак одеської опери Анатолій Оскома.

Підспівали солісту воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Відео вони опублікували в соцмережах.

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"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці… Слава Україні! Разом до перемоги!", – мовиться в повідомленні.

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До речі, ще 1 березня в Метрополітен опері, що у Нью-Йорку, виконали гімн України. Зі складу опери також звільнили всіх російських артистів.

На засіданні 3 березня Верховна Рада акапельно виконала гімн нашої держави. Так нардепи показали, що їм не байдуже доля України.

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Найпопулярніша пісня нині – Гімн України лунає в середмісті Одеси наживо. Виконує оперний співак одеської опери Анатолій Оскома.

Підспівують воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. ….згинуть наші вороженьки, як роса на сонці… Слава Україні! Разом до перемоги!

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