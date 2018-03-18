Солістка гурту "НеАнгели" відвідала бізнес-подію у стильному вбранні: фото

Одна із учасниць відомого українського поп-гурту "НеАнгели" Слава Камінська після зміни іміджу відвідала столичний захід. Для події зірка обрала стильний класичний костюм.

Відповідні фото з'явились на Instagram-сторінці співачка.

Як відомо, Слава Камінська взяла участь у щорічному форумі FuckUp Nights. На заході підприємці розповідають про свої промахи та фіаско, які траплялись їм на бізнес-шляху.

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Вчора на FuckUp Nights розповіла про свої проколи. Все до кращого. Насправді в житті кожної людини трапляються безглузді ситуації. Головне зрозуміти, для чого все відбувається, що з цим робити та як з цього отримати вигоду,

– зазначила Слава Камінська.

Для бізнес-заходу співачка обрала стильний костюм з подовженим піджаком та білу футболку. Нова зачіска Слави Камінської гармонійно пасувала до модного "лука".

Прихильники були в захваті від такого виходу зірки. "Така розкішна", "Ефектно", "Вам пасує бути бондинкою", "Дуже гарна", – не стримували емоцій користувачі соцмережі.