Солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофеєва зворушливо привітала чоловіка

Українська співачка та солістка гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва щемливо привітала свого чоловіка Володимира Дантеса з днем народження.

Дорофеєва написала привітання на своїй сторінці в Instagram.

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До дня народження чоловіка співачка згадала про знайомство з Володимиром Дантесом.

Ще задовго до нашого знайомства – я про тебе в таємниці мріяла. Думала, що було б непогано, якщо б ти був моїм хлопцем. Пам'ятаю, як ти на мене не звертав уваги, ну або вдавав. А потім просто сказав – ти будеш моєю дружиною (це все в перший день знайомства). Ось так просто сказав і пішов. Я звичайно посміялася. Подумала – смішний. А через тиждень ми вже жили разом. Ти напевно найсильніша людина у моєму житті,

– розповіла Надя Дорофеєва про чоловіка.

Крім того, співачка подякувала Дантесу за теплі стосунки протягом останніх 7 років.

"Ти навчив мене багатьом хорошим речам. Їх не злічити. Ти особливий, Вова. Я шалено тобою пишаюся", – додала дівчина.