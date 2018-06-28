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Солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофеєва зворушливо привітала чоловіка

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Надя Дорофеєва і Володимир Дантес
Надя Дорофеєва і Володимир Дантес / Instagram

Українська співачка та солістка гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва щемливо привітала свого чоловіка Володимира Дантеса з днем народження.

Дорофеєва написала привітання на своїй сторінці в Instagram.

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До дня народження чоловіка співачка згадала про знайомство з Володимиром Дантесом.

Ще задовго до нашого знайомства – я про тебе в таємниці мріяла. Думала, що було б непогано, якщо б ти був моїм хлопцем. Пам'ятаю, як ти на мене не звертав уваги, ну або вдавав. А потім просто сказав – ти будеш моєю дружиною (це все в перший день знайомства). Ось так просто сказав і пішов. Я звичайно посміялася. Подумала – смішний. А через тиждень ми вже жили разом. Ти напевно найсильніша людина у моєму житті,
– розповіла Надя Дорофеєва про чоловіка.

Крім того, співачка подякувала Дантесу за теплі стосунки протягом останніх 7 років.

"Ти навчив мене багатьом хорошим речам. Їх не злічити. Ти особливий, Вова. Я шалено тобою пишаюся", – додала дівчина.

 

Еще задолго до нашего знакомства - я о тебе в тайне мечтала . Думала , что было бы неплохо , если б ты был моим парнем ) Помню , как ты на меня не обращал внимания , ну или делал вид . А потом просто сказал - ты будешь моей женой ( это все в первый день знакомства ) вот так просто сказал и ушёл . Я конечно посмеялась . Подумала - смешной ..)) А через неделю мы уже жили вместе . Ты наверно самый сильный и интересный человек в моей жизни . Мы вместе уже 7 лет и я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что веришь в меня , за то, что терпишь мое долгое гастрольное отсутсвие . Спасибо за поддержку во всем. Ты научил меня многим хорошим вещам . Их не счесть . Ты особенный , Вова. Я безумно тобой горжусь . И очень люблю @vladimirdantes

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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