18:02
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Солістка The Hardkiss поділилась враженнями від сімейного відпочинку в Туреччині

823 Читать новость на русском
Валерій Бебко, син Данило і Юлія Саніна
Валерій Бебко, син Данило і Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss

Солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна провела свій незабутній відпочинок із сім’ю в Туреччині та на завершення поїздки поділилась враженнями.

Про це співачка розповіла у своєму Instagram. У відпустці Юлія разом з чоловіком Валерієм Бебко і 2-річним сином Данилом провела щонайменше 10 днів. В останній день перебування в Туреччині Саніна поділилась враженнями від спільного проведення часу в заморській країні.

Читайте також: Солістка The Hardkiss показала струнку фігуру на казковому відпочинку: фото

Весела і душевна вийшла відпустка, прямо як це фото! Відпочинок з дитиною дає можливість і радіти по-дитячому, і дивуватися, і вести бесіди на філософські теми типу "Куди пропав Місяць" або "Чому шахові фігури повинні стояти на дошці, а не валятися в траві". Звичайно, нікуди без умовлянь поїсти щось, крім булочок, йти ніжками, а не на шиї у тата, зайти в море, тому що весь в піску. Навіть нежить встигли підчепити і побороти, і не занепадати духом при цьому. Загалом, вдячна за це чудовий час!,
– розповіла щаслива Юлія Саніна.


Валерій Бебко, син Данило і Юлія Саніна

Під час відпустки артистка з чоловіком ділились сонячними фотографіями, де вони всі разом купаються в морі, гуляють узбережжям та просто насолоджуються спілкуванням одне з одним.

 

Теги: LifeStyle Музика Діти і неповнолітні відпочинок
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сьогодні, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 11
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 566
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1553
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12810
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук