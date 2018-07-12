Солістка The Hardkiss поділилась враженнями від сімейного відпочинку в Туреччині

Солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна провела свій незабутній відпочинок із сім’ю в Туреччині та на завершення поїздки поділилась враженнями.

Про це співачка розповіла у своєму Instagram. У відпустці Юлія разом з чоловіком Валерієм Бебко і 2-річним сином Данилом провела щонайменше 10 днів. В останній день перебування в Туреччині Саніна поділилась враженнями від спільного проведення часу в заморській країні.

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Весела і душевна вийшла відпустка, прямо як це фото! Відпочинок з дитиною дає можливість і радіти по-дитячому, і дивуватися, і вести бесіди на філософські теми типу "Куди пропав Місяць" або "Чому шахові фігури повинні стояти на дошці, а не валятися в траві". Звичайно, нікуди без умовлянь поїсти щось, крім булочок, йти ніжками, а не на шиї у тата, зайти в море, тому що весь в піску. Навіть нежить встигли підчепити і побороти, і не занепадати духом при цьому. Загалом, вдячна за це чудовий час!,

– розповіла щаслива Юлія Саніна.



Валерій Бебко, син Данило і Юлія Саніна

Під час відпустки артистка з чоловіком ділились сонячними фотографіями, де вони всі разом купаються в морі, гуляють узбережжям та просто насолоджуються спілкуванням одне з одним.