Горять верхні поверхи: у Києві дрон влучив у будинок у Солом'янському районі

Росіяни пізно ввечері 25 жовтня атакували Київ своїми дронами типу "Шахед". У Солом'янському районі, за попередніми даними, є влучання.

Там виникла пожежа у будинку. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Які наслідки атаки "Шахедами" по Києву

Мер Києва зазначив, що у Соломʼянському районі столиці чули вибух. Там попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок.

Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом,

– написав Кличко.

Згодом він зауважив, що у цьому районі у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи.

Окрім того, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що внаслідок атаки БпЛА армії Росії по Києву в Солом'янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі.

"Оперативні підрозділи слідують на місце", – зазначив генерал.

Варто зазначити, що до цього у Києві також чули вибухи. Раніше у столиці оголосили повітряну тривогу через рух ворожих "Шахедів".