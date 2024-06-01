У Києві ліквідували пожежу у багатоповерхівці: з будівлі евакуйовували людей

У Солом'янському районі Києва сталось займання у багатоповерхівці. Там вже почали евакуацію людей.

Займання почалось в електрощитовій 16-поверхового житлового будинку. Пожежники вже його ліквідували.

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Врятували 2 дітей

У житловому будинку на вулиці Віталія Скакуна (раніше Академіка Каблукова) сталось займання електрощитової з 1 до 14 поверху.

На місці вже працює 10 одиниць техніки та 51 фахівець особового складу рятувальників. Вони проводять евакуацію мешканців. Наразі вдалося врятувати з будівлі двох дітей та трьох дорослих.

У ДСНС зазначили, що пожежу ліквідували за пів години. Причину наразі встановлюють.

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