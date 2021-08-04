На осінь ніхто не ставить, – Солонтай розповів про дострокові вибори в Україні

Зараз не планують дострокових президентських або парламентських виборів. Було очевидно, що навіть коли у Зеленського рейтинг підросте, а це відбулося, то тему відкладуть.

Про це розповів експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай в програмі "Що це було?" на 24 каналі. Він повідомив, що у жовтні 2021 року вибори відбудуться у Херсонській області, Черкасах, та Харкові.

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"До того були вибори на Прикарпатті й вони теж були аргументом, що не треба дострокових виборів – ні президентських, ні парламентських. Можливо, команді Порошенка хотілось би, але для решти політсил і всіх суб'єктів ситуація несприятлива, щоб хотіти дострокових виборів", – розповів Солонтай.

Політсили орієнтуються на весну 2022 року

Солонтай зазначив, що зараз "Батьківщина" веде кампанію несприйняття земельної реформи. Й вони восени захочуть перехопити частину виборців, які розчарувались, бо "Слуги народу" зробили такий ринок. Депутати зі "слуг" теж почали інформаційну кампанію, пояснюючи, як добре, що вони зробили історичну річ – запровадження ринку землі.

Ці два вектори залишаються, але всі хочуть, щоб вибори сталися пізніше, після зимово-опалювального періоду. Тобто всі суб'єкти, які навіть думають, що ми не проти дострокових виборів, все одно тримають в голові весну 2022 року. На осінь вже ніхто не ставить,

– пояснив Солонтай.

Хто може бути альтернативою Зеленському

Він розповів, що іншим фактором є те, що нас чекає святкування незалежності 30-річчя, з яким влада намагатиметься максимально асоціюватися. Тому теж не сприятлива кон'юнктура для проведення виборів.

"Інша річ, яку нам говорять підсумки сезону, що при підборі потенційних кандидатів у президенти, варто дивитися не на традиційний список. Це рідкісний випадок, коли всі політичні експерти погоджуються", – сказав Солонтай.

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