"Будєм хр*начіть": Соловйов істерично волає через поставки танків Україні

Російська пропаганда пирскає ядом від самої згадки про поставки німецьких танків до України. На цей раз не стримався затятий російський пропагандист Владімір Соловйов.

В ефірі 24 Каналу показали відео, на якому Владімір Соловйов істерично-благально просить застосувати ядерну зброю проти НАТО. Зокрема російські пропагандисти жаліються, що їхня країна зазнає поразку за поразкою і дуже болісно реагують на нове озброєння, яке надходить до України.

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Соловйов вчергове зі своїми гостям заговорив про останній, хоч і сумнівний, козир в рукаві Росії – ядерну зброю.

Росію знову "ображають"

На відео пропагандист жалівся на перевагу НАТО у військовій техніці в 3,5 раза над Росією. Соловйов волав, що Захід сам змушує Росію застосувати свою ядерну перевагу. Мовляв, країни Європи віддають Україні військову техніку навіть не зі складів, а з того, що стоїть на озброєнні їхньої армії.

В какой момєнт ми скажемо "стоп" і начньом хріначить?,

– поставив питання Соловйов так, ніби в Росії тільки й чекають його команди.

Зауважимо, що така відчайдушність не завжди притаманна прихвосню Путіна. Коли той розуміє, що за такі слова навіть в Росії навіть можуть відправити на шибеницю, пропагандист швидко змінює риторику.

Соловйов вчергове погрожує НАТО: дивитись відео

Російська пропаганда втратила шанс на одужання