Соловйов виправдовується за своїх дітей: про що свідчить істерика пропагандиста

Російські пропагандисти з одного боку кричать про "загнівающій запад", а ось з іншого – туди з відправляють вчити своїх дітей. Чомусь при цьому не цураються і купувати там нерухомість. Винятком не став і Соловйов.

У прямому ефірі свого шоу Соловйов почав емоційно виправдовуватись за свого сина, який вчився та працював у Лондоні. Про причини різкої відповіді глядачам 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній.

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Через що лютував Соловйов

Відомий російський пропагандист Владімір Соловйов мав непогано віллу в італійському Комо. Потім він чомусь дуже дратувався, що її фактично конфіскували. В Європу, де начебто все так погано, Соловйов віддав на навчання двох синів. Один із них навіть співпрацював із модельним агентством.

При цьому, коли пропагандисту в ефірі про це нагадали, він неймовірно обурився і почав стверджувати протилежне. Мовляв, ніхто з його синів (зауважимо, в Соловйова восьмеро дітей: 4 дівчини та 4 хлопці) вже не проживає в Лондоні. А якщо його син і має "модельну зовнішність", то це ще нічого не означає.

Мовляв, "неймовірно талановиті і розумні" сини свідомо повернулись до Москви, живуть і працюють там. Та й узагалі його син тепер живе "звичайним складним життям молодої людини".

У чому причина виправдовувань

Власне, таке скиглення в прямому ефірі є свідченням, що не все в Росії через санкції так добре, як самі ж пропагандисти хочуть це показати.

Звісно, "тяжке життя" в них. Втратити віллу в Італії, заморожені рахунки. Очевидно, що вже не такі кошти виділяються на "сина модельної зовнішності". Те, що Соловйов виправдовується, означає, що дітям російської еліти непереливки,

– зауважив Юрій Подорожній.

Зараз так званим елітам доводиться накрадені кошти якимось чином реалізовувати. А їхні діти звикли до грошей, яких уже немає в тих кількостях, що раніше.

Їм, зрештою, доводиться принаймні публічно затягнути поясни, бо ж вихвалятись нерухомістю чи навчанням дітей за кордоном тепер зовсім не патріотично.

Юрій Подорожній про причини скиглення пропагандистів: дивитись відео

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