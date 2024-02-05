"Не обманюймо себе": Соловйов вибовкав правду про ситуацію зі зброєю у Росії
Іноді російська пропаганда дає збій та прямо в ефірі розповідає правдиву інформацію. Стається це не так часто, але завжди влучно.
Цього разу росіянам частинку правди про ситуацію з російською зброєю розповів Владімір Соловйов, передає 24 Канал. Однак, звісно, не обійшлось без згадок про війну з Європою.
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Заява Соловйова про війну з ЄС
Один з головних пропагандистів Росії Владімір Соловйов продовжує розповідати дивні речі на російському телебаченні. Так, нещодавно він заявив, що Білорусь воюватиме проти Європи разом із Росією.
При цьому він визнав, що у Євросоюзу і зброя краща, і армія більша. Ба більше – у них є чого повчитися.
Не потрібно себе обманювати, треба готуватися до великої війни. При цьому треба чітко розуміти, що в цій війні нам протистоятиме набагато більший мобілізаційний ресурс. Тільки в Європі населення пів мільярда, у нас – під 150 мільйонів. Ну, 160, якщо візьмемо ще Білорусь,
– розповів Соловйов.
Соловйов також вирішив нагадати росіянам, що Євросоюз у достатній кількості виробляє зброю. При чому доволі якісну.
"Не треба себе обманювати, що в них немає військової промисловості. Багаторазово вони доводили, що можуть в короткі терміни виготовляти велику кількість усього необхідного. Не треба думати, що в нас є гнітюча перевага у всіх типах та видах озброєння. Нам є чого повчитися у високоточності та й з артилерією не все так однозначно", – наголосив пропагандист.
Останні "шедеври" російської пропаганди
- Інший російський пропагандистський телеведучий Дмітрій Кісельов звинуватив Сполучені Штати у знищенні літака Іл-76 над Бєлгородською областю. Мовляв, експертиза встановила, що Іл-76 збили системою Patriot з території України. Однак робили це не українці, а самі ж американці. До такої думки Кісельов дійшов, бо Patriot – дуже дорога система, тому користування нею нібито не довіряють українцям.
- Свої роздуми пропагандист підкріпив висновком, який вражає. Мовляв, якщо Сполучені Штати продовжують "провокувати" Росію, то Москві потрібно завдати удару по польському аеропорту Ряшів. Усе тому, що він є "основною перевальною базою для західної зброї для України".
- Росіян, до слова, продовжують готувати казками про "напад НАТО", адже військовому Альянсу "ну точно" потрібно загарбати російські території. Суспільство сумнівам історії пропаганди не піддає, тож охоче цьому вірить, а тому найбільше бажає, щоб у цьому році "не було війни".