"Не обманюймо себе": Соловйов вибовкав правду про ситуацію зі зброєю у Росії

Іноді російська пропаганда дає збій та прямо в ефірі розповідає правдиву інформацію. Стається це не так часто, але завжди влучно.

Цього разу росіянам частинку правди про ситуацію з російською зброєю розповів Владімір Соловйов, передає 24 Канал. Однак, звісно, не обійшлось без згадок про війну з Європою.

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Заява Соловйова про війну з ЄС

Один з головних пропагандистів Росії Владімір Соловйов продовжує розповідати дивні речі на російському телебаченні. Так, нещодавно він заявив, що Білорусь воюватиме проти Європи разом із Росією.

При цьому він визнав, що у Євросоюзу і зброя краща, і армія більша. Ба більше – у них є чого повчитися.

Не потрібно себе обманювати, треба готуватися до великої війни. При цьому треба чітко розуміти, що в цій війні нам протистоятиме набагато більший мобілізаційний ресурс. Тільки в Європі населення пів мільярда, у нас – під 150 мільйонів. Ну, 160, якщо візьмемо ще Білорусь,

– розповів Соловйов.

Соловйов також вирішив нагадати росіянам, що Євросоюз у достатній кількості виробляє зброю. При чому доволі якісну.

"Не треба себе обманювати, що в них немає військової промисловості. Багаторазово вони доводили, що можуть в короткі терміни виготовляти велику кількість усього необхідного. Не треба думати, що в нас є гнітюча перевага у всіх типах та видах озброєння. Нам є чого повчитися у високоточності та й з артилерією не все так однозначно", – наголосив пропагандист.

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