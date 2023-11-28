Путін дав нову методичку: Соловйов погрожує одній із найпотужніших країн НАТО
У Росії справи стабільні. Пропагандисти продовжують годувати росіян обіцянками про "напад на НАТО" та "рішучі відповіді" на постачання зброї Україні. Цього разу під "удар" потрапила Німеччина.
Російський пропагандист Владімір Соловйов в ефірі з гостем роздумує про напад на Німеччину, якщо Берлін погодиться передати Україні далекобійні ракети. Детальніше про нісенітниці ворожої пропаганди розповідає 24 Канал.
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"Німеччина і Росія знову в одній війні"
Пропагандисти отримали нову вказівку – залякати Німеччину. Головний пропагандист Кремля Владімір Соловйов і його компанія, зазубривши нову методичку, не втомлюють повторювати про свою "страшну помсту".
Мовляв, якщо Україна отримає ракети Taurus, Росія почне атакувати заводи на території країн НАТО.
Це квиток на війну. Пісторіус (міністр оборони Німеччини – 24 Канал) розуміє, що якщо поставляє Taurus, то як казав Дмітрій Анатольєвіч (Мєдвєдєв), для нас "легітимною ціллю" стають заводи, де ці ракети виготовляють. А це удар по території НАТО, 5 стаття, ми все це чудово розуміємо,
– заявив Владімір Соловйов.
Пропагандист переконаний, що Росія готова до повномасштабного конфлікту. Хоч називає це "найжахливішим сценарієм", про який неодноразово говорили.
"Цим людям вчергове вдасться вв'язати Росію у війну. "Ці люди" – це Шольц, Пісторіус, Бербок, Штрак-Циммерманн", – продовжує свою думку Соловйов.Довідка. Соловйов говорить про Олафа Шольца – канцлера Німеччини, Бориса Пісторіуса – міністра оборони, Анналену Бербок – міністерку закордонних справ та Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн – голову Комітету Бундестагу з питань оборони.
Гість Соловйова з ним абсолютно погоджується, бо все "справді рухається в такому напрямку".
Як Соловйов погрожує напасти на Німеччину: дивіться відео
Пропаганда Росії "пробиває дно"
- Російські пропагандисти створили сюжет на основі жартівливих відео про пса Патрона. Так, росіяни заявили про створення "церкви святого пса Патрона" в Україні. Туди долучили ролик чоловіка, на ньому він одягнений у костюм пса Патрона, що схожий на церковне вбрання. До сюжету долучили ще кілька розважальних роликів, подаючи все під "соусом серйозності". Мовляв, моляться в Україні тепер собакам.
- Тим часом реальні пропозиції російської пропагандистки Маргарити Симоньян щодо ядерного вибуху над Сибіром, здається, усі сприйняли цілком нормально. Зокрема, у міністерстві внутрішніх справ Росії не виявили ніяких правопорушень у заяві пропагандистки та виправдали його.
- Нещодавно у Росії перекрутили новину одного з волинських видань про потреби щодо збору крові для українських військових. Пропагандисти заявили, що в України, мовляв, є критичні втрати на війні. Тож волиняни нібито збирають не менш ніж 200 літрів крові для поранених 14 бригади ЗСУ. Збір крові справді проходив, однак про "200 літрів крові" там не мовилось.