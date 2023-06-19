Байден працює на Україну? Соловйов підірвав всю російську пропаганду

Днями російський пропагандист Соловйов в ефірі своєї програми заявив – тільки уявіть собі, – що президентом США керують українці. Мовляв, Джо Байден працює на Київ ще з тих часів, коли обіймав посаду віцепрезидента США.

Україна "керує" всім світом

Раніше Росія дуже пишалася тим, що посадила Дональда Трампа у президентське крісло у США. Симоньян тоді навіть відкривала пляшку за перемогу Трампа. А зараз, виявляється, все навпаки.

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Заява Владіміра Соловйова перевертає з ніг на голову всю російську пропаганду. Раніше всі російські ЗМІ стверджували, що це "англосакси" керують Україною, а зараз виявляється, що все навпаки. Раніше говорили, що у Києві сидять маріонетки Вашингтона, а зараз все навпаки – у Вашингтоні сидять маріонетки Києва.

Якщо згадати, що весь колективний Захід та держави ООН називають Росію "окупантом" та "агресором" (а це понад 140 країн) та є маріонетками США, як люблять стверджувати у Москві, то який тоді вплив України?

Понад пів світу це маріонетки України! Оце так поворот! Оце так імперія! Раніше Велику Британію вважали найбільшою імперією у світі, а виявляється все навпаки! Україна обійшла всі імперії. Київ таємно захопив владу над всією планетою Земля. Це говорить псих Соловйов.

Як Росія збирається воювати зі всемогутньою Україною?

У Росії не розуміють, що в країн можуть бути власні інтереси, що вони можуть щиро співчувати тому, на кого напали, і тому, за ким правда. Російському керівництву дуже складно це зрозуміти. А взагалі цікаво, як Росія збирається воювати з Україною, яка зараз має стільки влади?

Зауважте Ядерною зброєю Кремль лякає не українців

Насправді популярність України у світі зараз дійсно колосальна. У багатьох країнах тривалий час прапорів України висіло більше, ніж національних. Цю популярність українці завоювали своєю хоробрістю, коли голими руками зупиняли російські танки.

Розмови росіян про те, що хтось кимось крутить – походять від нерозуміння людської природи. Люди – це вільні особистості, які мають власні інтереси. У Росії самі ж кажуть, що світ побудований на конструкції – або раб, або господар. Однак це не цивілізація, це печера, з якої Росія не вибралася і вже не вибереться.