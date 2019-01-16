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      Сон менше ніж 6 годин збільшує ризик розвитку смертельної хвороби

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      Сон менше ніж 6 годин збільшує ризик атеросклерозу
      Сон менше ніж 6 годин збільшує ризик атеросклерозу / progressyourhealth.com

      Експерти з іспанського Національного центру серцево-судинних досліджень (CNIC) виявили небезпеку короткого або неглибокого сну – він збільшує ризик розвитку атеросклерозу.

      У дослідженні взяли участь понад чотири тисячі людей з середнім віком 46 років, більшість з них – чоловіки, пише JACC Journals.

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      Фахівці розділили учасників на чотири групи, в кожній з яких було різну кількість сну:

      1. до 6 годин;
      2. від 6 до 7 годин;
      3. від 7 до 8 годин;
      4. більше ніж 8 годин.

      Відомо також, що учасники не мали проблем з серцево-судинною системою. Вчені впродовж 7 днів проводили вимірювання за допомогою електронного приладу актиграф.

       
      Актиграф – що це?

      Це пристрій, який вимірює тривалість та якість сну.

      via GIPHY

      Дослідження показало, що у групи, сон якої був менш як шість годин, на 27% був вищий ризик розвитку атеросклерозу. А от у тих людей, чий сон був порушений, мали на 34% більшу схильність до виникнення "атеросклеротичних бляшок" у порівнянні з тими, хто не мав проблеми зі сном.

       
      Атеросклероз – що це?

      Це хронічне захворювання, що переважно вражає великі артеріальні судини. Атеросклероз характеризується ущільненням артеріальної стінки внаслідок розростання сполучної тканини через відкладення жовтої жирової речовини на внутрішній поверхні стінок артерій, утворенням "атеросклеротичних бляшок".

      Потік крові зменшується і збільшується кров'яний тиск, що може привести до інфаркту, інсульту та деяких інших захворювань у середньому і літньому віці.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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