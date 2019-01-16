Сон менше ніж 6 годин збільшує ризик розвитку смертельної хвороби

Експерти з іспанського Національного центру серцево-судинних досліджень (CNIC) виявили небезпеку короткого або неглибокого сну – він збільшує ризик розвитку атеросклерозу.

У дослідженні взяли участь понад чотири тисячі людей з середнім віком 46 років, більшість з них – чоловіки, пише JACC Journals.

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Фахівці розділили учасників на чотири групи, в кожній з яких було різну кількість сну:

до 6 годин; від 6 до 7 годин; від 7 до 8 годин; більше ніж 8 годин.

Відомо також, що учасники не мали проблем з серцево-судинною системою. Вчені впродовж 7 днів проводили вимірювання за допомогою електронного приладу актиграф.

Актиграф – що це? Це пристрій, який вимірює тривалість та якість сну.

Дослідження показало, що у групи, сон якої був менш як шість годин, на 27% був вищий ризик розвитку атеросклерозу. А от у тих людей, чий сон був порушений, мали на 34% більшу схильність до виникнення "атеросклеротичних бляшок" у порівнянні з тими, хто не мав проблеми зі сном.

Атеросклероз – що це? Це хронічне захворювання, що переважно вражає великі артеріальні судини. Атеросклероз характеризується ущільненням артеріальної стінки внаслідок розростання сполучної тканини через відкладення жовтої жирової речовини на внутрішній поверхні стінок артерій, утворенням "атеросклеротичних бляшок".



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