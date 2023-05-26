Люди застрягли на висоті 140 метрів: у Москві знову зламалося колесо огляду Путіна
У столиці Росії перестало працювати колесо огляду, у якому перебували відвідувачі. Очевидці зафільмували рятувальну операцію на відео.
У Москві людям на атракціоні довелося певний час чекати порятунку. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Коли й де стався інцидент
Колесо огляду "Сонце Москви" розташоване на ВДНГ поряд із житловими будинками. Воно перестало працювати 26 травня.
Цей атракціон може вмістити максимум 450 відвідувачів. У ньому є 30 закритих кабінок. Висота споруди сягає 140 метрів.
Люди застрягли на "Сонці Москви": відео
Чому колесо зламалося
За попередньою версією, атракціон завмер через різку зміну температурних режимів. Рятувальникам довелося вручну прокручувати це колесо та спускати людей на землю по черзі. Деякі з відвідувачів чекали на порятунок пів години й довше. Наразі також проводяться відновлювальні роботи.До слова, Проблеми з "Сонцем Москви" виникають вже не вперше. Цей атракціон поламався ще у день свого відкриття у вересні минулого року. Його особисто відкривав російський диктатор Володимир Путін.
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