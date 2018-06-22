Сонячна Австралія крізь об'єктив фотографа: дивовижні знімки
Австралійський фотограф Іреней Герк вирішив показати красу своєї країни, створивши дивовижну підбірку знімків, які стимулюють податись у мандри.
Щороку тисячі туристів відвідують сонячну Австралію, яка поєднала казкові пляжі та дику природу. Відпочивальники з усього світу намагаються зберегти образ країни в серіях знімків. Фотограф з Австралії вирішив показати в мережі, чому варто відвідати державу.
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Чарівна природа та неймовірні хвилі океану – такою постає країна на знімках. Іреней Герк сфотографував найбільш відомі та навпаки незнані куточки Австралії, відтворивши колорит та вміло поєднавши кольори. Та головне, що чоловік не просто показав красу природи, а те, як люди гармонійно доповнюють її.