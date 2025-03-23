Дивовижне сонячне гало помітили над Чорним морем в Одесі: захопливі кадри
- 23 березня в Одесі над морем зафіксували сонячне гало.
- Гало – це атмосферне оптичне явище, яке з'являється навколо потужних джерел світла.
Дивовижним явищем природа порадувала одеситів та гостей міста. 23 березня вони стали свідками сонячного гало.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на одну з очевидиць "сонця в німбі" Ольгу Богданову.
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Над Чорним морем з'явилося сонячне гало
Сонячне гало в Одесі помітили у недільний ранок.
"Мій зір хоче бути кращим, але гало я побачила", – поділилася враженнями від побаченого Ольга Богданова.
Вона опублікувала фото та відео із дивовижним природним явищем над Чорним морем.
Сонячне гало в Одесі / Фото Ольги Богданової
Довідково. Гало – це група атмосферних оптичних явищ, які з'являються навколо Сонця, Місяця або інших потужних джерел світла. Воно характеризується появою вторинного свічення навколо джерела світла та проявляється у кількох формах: колі, кільці, дузі, світловому стовпі або "алмазному пилі".
Гало над Чорним морем: дивіться відео