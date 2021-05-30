Не "Партія регіонів 2.0": Колесніков розповів деталі про свою майбутню політсилу

Колишній нардеп від "Партії регіонів"Борис Колесніков заявив, що створює нову соціал-консервативну політсилу. Туди переважно увійдуть молоді люди.

За словами Колесникова, партія ідеологічна, центристська і буде побудована на соціал-консерватизмі. Ексрегіонал розповів, що зібрав команду однодумців.

До теми Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що таки створює нову партію

Колесников каже, що це не "Партія регіонів 2.0"

Політик заперечив, створення "Партії регіонів 2.0" чи "партія південного сходу", бо стверджує, що політсила не матиме регіональної прив'язки.

В нашій команді – люди з Луцька, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областей, в тому числі, Центральної України,

– сказав Колесников.

Політик зазначив, що це буде загальнонаціональна партія, що включає "кращих фахівців, що мають позитивний бекграунд у своїй галузі". Він розповів, що запросив у команду молодих хлопців із Західної України, які створили фермерські господарства, що експортують свою продукцію в Польщу. Також до партії входитиме провідний авіаконструктор в області авіації і космонавтики.

Коли з'явиться партія

Колесников зазначив, що пандемія коронавірусу внесла корективи у терміни. Однак найближчим часом обіцяє все розповісти.

Що цьому передувало