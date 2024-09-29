Джей Ді Венс розкритикував Зеленського через день після його зустрічі з Трампом

Соратник Дональда Трампа, який став його кандидатом у віцепрезиденти США, розкритикував Володимира Зеленського. Зокрема, сенатор знову говорив про візит президента України на завод в Пенсильванії.

Видання The New York Times написало, що Джей Ді Венс розкритикував Зеленського під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії.

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Що заявив сенатор від Огайо

Він приїхав на передвиборчу кампанію з демократичним керівництвом цієї країни. Ми витратили 200 мільярдів доларів на Україну. Знаєте, що я хотів би, щоб Зеленський зробив, коли приїде до Сполучених Штатів Америки? Подякував би жителям Пенсильванії та всім іншим,

– заявив Венс.

Проте іноземне видання зауважило, що саме це Володимир Зеленський і зробив під час візиту на завод. Зокрема, український лідер подякував США, подякував робітникам у Скрентоні за виробництво артилерійських снарядів для підтримки України.

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Президент України сказав 400 робітникам, які виготовляють снаряди для підтримки військових зусиль, що вони "врятували мільйони українців". Також Володимир Зеленський написав, що "саме в таких місцях можна по-справжньому відчути, що демократичний світ може перемогти".