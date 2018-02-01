Соратник Януковича допомагає Гужві з притулком в Австрії

Головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужву щодо отримання політичного притулку в Австрії консультує екс-чиновник адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов.

Про це Гужва, який 31 січня залишив Україну та попросив у влади Австрії політичного притулку, розповів "Громадському".

"Портнов сказав, що буде допомагати і консультувати мене з усіх питань, пов'язаних з наданням політичного притулку", – пояснив головред "Страни.ua".

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Він також розповів, що вже подав документи щодо отримання політичного притулку.

Процедура максимум займає 15 місяців, може швидше. Мені видали документ, що свідчить, що мою заяву прийняли до розгляду і весь цей час я зможу перебувати в Австрії,

– зазначив Гужва.