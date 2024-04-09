Екссоратника Шарія зняли з посади завкафедри журналістики у військовому виші

Колишнього соратника скандального проросійського блогера Анатолія Шарія зняли з посади завідувача кафедри журналістики у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мовиться про полковника Геннадія Ніколайчука.

Інформацію виданню "Детектора медіа" підтвердили джерела. Окрім того, джерела 24 Каналу також підтверджують ці дані.

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Що відомо про зняття Ніколайчука з посади

Джерела видання повідомили, що полковник Геннадій Ніколайчук більше не очолює кафедру журналістики у Військовому інституті Київського національного університету імені Шевченка (ВІКНУ).

За даними двох джерел видання в університеті:

його зняли з посади "під тиском публічності";

керівництво вишу проводить співбесіду з кандидатами на посаду начальника кафедри.

Окрім того, на свою попередню посаду, начальника відділу проблем масової комунікації науково-дослідного центру ВІКНУ, Ніколайчук не повернеться. Адже вакансію обійняв інший офіцер.

Пресслужба вишу інформацію про зняття Ніколайчука з посади не підтверджує та не спростовує. В університеті на повторний запит "Детектор медіа" за підписом начальника ВІКНУ генерала Анатолія Шевченка, заявили, що "надання подальших оцінок буде можливим після завершення службового розслідування".

Сам Геннадій Ніколайчук, якому зателефонували журналісти, попросив звернутися до нього пізніше.

Що передувало цьому