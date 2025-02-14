Соратницю Медведчука засудили до 13 років ув’язнення за заклики до "відокремлення" Львівщини

Колишня очільниця Львівського обласного осередку забороненої партії "ОПЗЖ" отримала термін ув’язнення за держзраду. Вирок ухвалено на основі доказів, зібраних Службою безпеки України.

Жінка була наближеною до Віктора Медведчука та діяла в інтересах Кремля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про зрадницю, що закликала до "від'єднання" Львівщини

Російські спецслужби залучили жінку до дестабілізації ситуації на Львівщині, зокрема через пропаганду ідеї "відокремлення" регіону.

Ще до початку повномасштабної війни вона організовувала акції, спрямовані на підрив єдності країни. Окрім цього, регулярно з’являлася в ефірах російських пропагандистських ресурсів та на телеканалах Медведчука, де поширювала фейки про ситуацію в західних областях України, представляючи їх як думку місцевого населення.

Служба безпеки України задокументувала її протиправну діяльність, а в серпні 2022 року затримала зрадницю.

За результатами розслідування суд визнав її винною у державній зраді та засудив до 13 років ув’язнення.

Справу розслідували контррозвідники та слідчі СБУ у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Жінка з 2015 року керувала місцевими проросійськими організаціями, включно із забороненою партією "ОПЗЖ" та ГО "Український вибір – право народу".

Вона діяла за вказівками російських спецслужб, організовуючи та беручи участь у проплачених масових акціях, метою яких було поширення дезінформації та розхитування ситуації на Львівщині.

Засуджена організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

З 2018 року вона регулярно виступала на російських і проросійських медіаресурсах у ролі "політичного експерта". У своїх виступах вона звинувачувала Україну в "русофобії", "фашизмі" та "радикальному націоналізмі", а також поширювала фейки про нібито розміщення на території України військових баз НАТО.

Нагадаємо, Віктор Медведчук пропонував здати Україну в обмін на мир з Росією після початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, у Кремлі хотіли, аби кум Путіна став новим лідером України. Про це згадав Володимир Зеленський у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.