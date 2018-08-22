Сорочинський ярмарок 2018: яскраві фото з фестивалю
21 серпня у селі Великі Сорочинці, що на Полтавщині, розпочався традиційний Національний Сорочинський ярмарок.
Сорочинський ярмарок 2018 розпочався з театрального дійства, у якому взяли участь актори Полтавського академічного музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя. Також кожного вечора зіркові гості розважатимуть відвідувачів фестивалю.
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На ярмарок з'їхалися три тисячі продавців, які пропонують від наїдків та вишиванок до автомобілів та сільгосптехніки.
Національний Сорочинський ярмарок триватиме до 26 серпня.
Сорочинський ярмарок 2018
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Джерело: 24 Канал
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