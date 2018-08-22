Сорочинський ярмарок 2018: яскраві фото з фестивалю

21 серпня у селі Великі Сорочинці, що на Полтавщині, розпочався традиційний Національний Сорочинський ярмарок.

Сорочинський ярмарок 2018 розпочався з театрального дійства, у якому взяли участь актори Полтавського академічного музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя. Також кожного вечора зіркові гості розважатимуть відвідувачів фестивалю.

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Микола Гоголь, якого зіграв Богдан Чернявський

На ярмарок з'їхалися три тисячі продавців, які пропонують від наїдків та вишиванок до автомобілів та сільгосптехніки.

Національний Сорочинський ярмарок триватиме до 26 серпня.

Сорочинський ярмарок 2018

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Допис, поширений Alina Portnenko (@alina_portnenko) 21 Сер 2018 р. о 9:24 PDT

Допис, поширений VictoriaPol (@victoria_pol29) 21 Сер 2018 р. о 7:37 PDT

Допис, поширений Юлия Мороз (@yulya_moroz_) 22 Сер 2018 р. о 12:25 PDT

Допис, поширений Любіть Україну (@melanka_r13) 22 Сер 2018 р. о 12:07 PDT

Допис, поширений Евгения (@radevich_eugenia) 27 Сер 2017 р. о 4:32 PDT

Допис, поширений Elena Barabash (@elen_lol90) 22 Сер 2018 р. о 1:56 PDT

Допис, поширений Alexandr Borodavka (@alexandr_borodavka) 22 Сер 2018 р. о 12:18 PDT