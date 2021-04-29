Сотні торговельних кораблів ставали жертвами сомалійських піратів: як діяли грабіжники

Наприкінці XX століття про себе заявили новітні пірати. В Аденській затоці на сході Африки сотні торговельних кораблів ставали жертвами морських розбійників із Сомалі.

На початку 2000-х років загроза втратити мільйони доларів лякала багато корпорацій, які возили товар морським шляхом через Аденську затоку. Порівняно невеликий морський коридор довжиною 900 кілометрів і шириною 300.

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Найбільші ризики потрапити в руки піратів є під час проходження через протоку Баб-ель-Мандеб, яка з'єднує Червоне та Аравійське моря. Щодня через протоку пропливають майже 5 мільйонів барелів нафти. З них – 2 мільйони прямують через Аденську затоку в Азію.

У найуспішніший для сомалійських піратів 2011 рік збитки від їхніх нападів на танкери становили майже 7 мільярдів доларів. Окрім того, торгівельні компанії мусили додатково витратити понад 2,5 мільярди на паливо, щоб кораблі могли швидше проходити небезпечні ділянки.

Як правило, розбійники нападають групами приблизно 10 осіб. Таким складом вони можуть втримати під контролем вдвічі численніші екіпажі.

Наздогнавши корабель, пробують взяти його на абордаж. Адже за міжнародним законодавством, екіпажі торгівельних суден не мають права на зброю. Тож відбиватися залишається хіба водою з гідрантів.

Для американського контейнеровоза Maersk Alabama це мав бути звичайний рейс. На початку квітня 2009 року судно вирушило з Омана в Кенію. Туди мали доправити гуманітарний вантаж.

І раптом – крики, автоматні черги, абордаж, заручники. Сценарій до фільму "Капітан Філіпс" – не химерна вигадка голівудських режисерів, а цілком реальні події, типова історія початку 2000-х років.



Річард Філіпс / Фото Білого дому

Пірати нахабно підібралися до корабля на невеликому катері за 440 кілометрів від Сомалі. Четверо нападників закинули гаки з мотузками і видерлися на борт контейнеровоза.

"Вони з'ясували, звідки ми, коли побачили американський прапор. Нападники святкували. Вони були в захваті, коли зрозуміли, що захопили американський корабель", – розповів член екіпажу Maersk Alabama Колін Райт.

Для піратів це означало круглу суму викупу. Взяти ситуацію під контроль спробував головний інженер. Він занурив корабель у темряву, вивівши з ладу головний і запасний генератори і навіть захопив у полон одного з морських розбійників.

Команда Maersk Alabama домовилася обміняти бандита на капітана Філіпса. Але розбійники слова не дотримали. Вони відплили на рятувальному човні. Капітана забрали із собою.

За Філіпса планували взяти викуп – 2 мільйони доларів. Хтозна, як би все закінчилося, якби не нагодилася підмога. До Алабами йшов есмінець Bainbridge.

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В погоню за піратами кинулися 3 військові кораблі. Щоб збити швидкість човна втікачів, над ним, піднімаючи хвилі, кружляв вертоліт. За 40 кілометрів до берега дорогу бандитам заблокував есмінець. Але відпускати Філіпса вони все ще відмовлялися. На третій день заручник спробував втекти.

"Я штовхнув хлопця, який стояв біля люка. Мусив зробити це двічі. Він з криками полетів у воду. Я роззирнувся, пірнув і поплив геть. На жаль, його крики розбудили трьох інших піратів, вони змогли побачити мене в світлі місяця", – поділився капітан Філліпс.



Філліпс дякує морським піхотинцям за свій порятунок / Фото ВМС США

Розбійники почали стріляти навздогін і капітан мусив повернутися. Але врешті, коли на рятувальному човні майже вичерпалося пальне, а море стало неспокійним, пірати дозволили взяти себе на буксир. Судно із заручником тепер було на відстані всього 30 метрів до Bainbridge.

Морські піхотинці врятували капітана Філліпса

Ввечері п'ятого дня події розвивалися стрімко. Морпіхи побачили, що один з викрадачів націлив на капітана автомат. Снайпери спрацювали блискавично. Кулі знайшли трьох піратів, а капітан Філіпс був у безпеці.

Хвиля піратства піднялася в Сомалі після громадянської війни. У січні 1991 року в країні скинули диктатора Мухаммеда Барре. В той день перестали функціонувати:

уряд;

армія;

поліція.

Але переможці не змогли дійти між собою згоди і почали нове криваве протистояння. Воно розкололо країну на декілька самопроголошених держав. З 2004 по 2012 роки в країні існував Перехідний федеральний уряд, влада якого поширювалася лише на 60% столиці – міста Могадішо.

У місцевого населення був невеликий вибір, де і як заробити грошей. В руках рибалок опинилось багато дешевої зброї. І, як наслідок, вони швидко перетворилися на мисливців за морськими караванами.

У 2020 році Сомалі посіло друге місце у світі після Ємену у так званому. Недієздатність країн тут оцінюють, зокрема, за дотриманням прав людини, криміногенною ситуацією, економічним становищем, кількістю державних послуг.

Чинний уряд теж не може похвалитися міцною політичною волею – в Сомалі є понад десяток самопроголошених утворень. Фактично діє кланова напівкримінальна система, в якій на вершині харчового ланцюга той, хто сильніший. Майже 70% людей живуть менш ніж на 2 долари на добу.

Доступ до електроенергії, чистої води та інших комунальних послуг у цій точці планети – ледь не ознака розкоші. Менше половини дітей ходять до школи, а кожен восьмий малюк дошкільного віку живе надголодь. Виживати допомагає гуманітарна допомога.

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"Ти повністю залежиш від харчів від Світової продовольчої програми. Кожній людині призначено 3 кілограми кукурудзи і стільки ж кукурудзяної каші та одну чашку олії. І ти маєш витримати на цій їжі 15 днів", – поділився сомалієць Омар Дігаль Абді.

За словами сомалійців, піратство – вимушена діяльність. До неї їх штовхає те, що їхню думку не враховують, забирають їжу і забруднюють море.

"Багато іноземних кораблів приходять у води Сомалі і нелегально рибалять. Ці кораблі забирають спорядження наших рибалок. Вони справді засмучують місцевих людей. І ті, хто працюють в океані, вирішують помститися. Ситуація загострюється і виливається у викрадення кораблів", – розповів Омар Абді.

"Сучасні Робін Гуди"

Так сучасні пірати виправдовують своє злочинне ремесло і навіть називають себе "береговою охороною" або "сучасними Робін Гудами". За іронією, найбільше від дій піратів страждають самі сомалійці.

Адже розбійники нападають і на продовольчі судна Організації Об'єднаних Націй, які везуть гуманітарну допомогу населенню, що потерпає від голоду.



Сомалійські пірати / Фото Associated Press

Жертвами сомалійських флібустьєрів не раз ставали і українські моряки. Найрезонансніший випадок трапився із вантажним судном "Фаїна". У вересні 2008 року корабель під прапором Белізу вирушив із Миколаєва в кенійську Момбасу.

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На борту були танки, вогнепальна зброя і ракетна установка "Град". Біля узбережжя Сомалі цей небезпечний вантаж захопила група із 67 місцевих морських бандитів. Більшість членів екіпажу "Фаїни" були українцями.

Пірати вимагали безпрецедентну суму викупу — 35 мільйонів доларів, погрожуючи підірвати корабель. Перемовини тривали до лютого. І врешті "Фаїну" і команду відпустили за 3 мільйони доларів. Нападники майже 2 доби ділили гроші, а потім по черзі покидали судно невеликими групами.



Судно "Фаїна", яке захопили пірати / Фото ВМС США

Через те, що "Фаїна" була навантажена важкою технікою і зброєю, цей інцидент підняв на вуха весь світ. Боячись, що зброя потрапить в руки терористів, на допомогу українцям свої бойові кораблі відправила Америка. Згодом до місії долучилися й кораблі НАТО.

Часом найбільшого "розквіту" піратства в Аденській затоці було перше десятиліття XXI століття. У період із 2005 по 2012 роки сомалійські пірати отримали 360 мільйонів доларів викупу за захоплені судна. Однак самим нападникам діставалася мізерна сума — приблизно 0,1%. Решту забирали місцеві королі злочинного світу.

Куди пірати витрачають награбовані гроші

Награбовані гроші, за словами самих піратів, вони тратять на:

забезпечення сім'ї;

оплату навчання дітям;

закуп нової зброї і спорядження для катерів.

Сомалійські пірати, на відміну від, наприклад, нігерійських, рідко вбивають заручників. Жертви трапляються хіба під час перестрілок зі силовиками.

У сомалійських піратів є навіть свій кодекс поведінки. Наприклад, той, хто першим застрибнув на човен під час атаки – потім отримає вдвічі більшу платню. Адже він найбільше ризикує життям. Також у грабіжників начебто не заведено нападати двічі на ту саму ціль.

Грабежами займаються здебільшого чоловіки віком 20 – 30 років. Найпопулярнішим знаряддям є автомат Калашникова. Роздобути зброю в регіоні, охопленому постійними конфліктами, не складно.

В основному сучасні пірати – це колишні рибалки і моряки. Однак є серед них і немало ексвійськових і поліцейських. Існує навіть кілька десятків нелегальних закладів, де вишколюють морських грабіжників. Повний "бійцівський курс пірата" триває приблизно рік.



У сомалійських піратів є свій кодекс поведінки / Фото Associated Press

Часто пірати переоцінюють свої сили і навіть намагаються нападати на своїх напівіржавих суднах на військові кораблі. Такі спроби нерідко завершуються трагічно для розбійників.

Операція ООН "Океанський щит"

У 2009 році ООН розпочала операцію "Океанський щит", кинувши виклик свавіллю в Аденській затоці та вздовж берегів так званого Африканського Рогу, тобто Південно-Східної Африки.

До місії приєдналися понад 20 країн, і це не лише учасники Північноатлантичного альянсу.

Вертольоти відстежують піратські човни і передають інформацію бойовим кораблям, які знищують судна злочинців. Паралельно в цих широтах антикорсарську операцію "Аталанта" проводять військово-морські сили Європейського Союзу. Участь в обох місіях брав і український фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Боротьба із сомалійськими піратами спільними зусиллями принесла результат. Якщо на піку проблеми у 2011 році, грабіжники атакували понад 200 суден, то у наступні роки напади скоротилися до кількох десятків. А останні 2 роки офіційно фіксували лише поодинокі інциденти.

Натомість статус найнебезпечніших піратів сучасності перейняли банди у Гвінейській затоці. На західному узбережжі Африки промишляють нігерійські розбійники.

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У 2020 році від їхніх "нелегальних полювань" постраждало щонайменше півтори сотні кораблів. Відтак місія з охорони морських караванів ще дуже далеко від завершення.