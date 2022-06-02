Сотня поранених за два дні: в окупантів серйозні втрати у живій силі

Збройні Сили України продовжують ефективно нищити російських окупантів. Лише за два дні загарбники звезли до лікарень Донеччини аж 115 поранених.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти зазнають страшних втрат у живій силі та техніці. Упродовж 27 – 28 травня вони звезли в лікувальні заклади тимчасово окупованої Донеччини аж 115 поранених. Туди ж помістили тіла 32 "200-х".

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Мобілізують цивільних, щоб поповнити втрати

Серйозних втрат зазнали військові частини та підрозділи одного з корпусів 8-ої загальновійськової армії Росії. Щоб хоча б якось поповнити все, вони банально примусово мобілізують жителів тимчасово окупованих територій Донецької області.

У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами у військових частинах та підрозділах 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації, продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької області,

– повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

В ОРДЛО незадоволені масовою мобілізацією: беруть усіх

Російські загарбники взагалі не шанують мирних людей і просто мобілізують всіх підряд на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Бойовики навіть здогадалися забирати студентів місцевих "вищих навчальних закладів". Інколи все доходило до особливо трагікомічних ситуацій.

Наслідок такої примусової мобілізації – абсолютний безлад у підрозділах . У розмові двоє таких мешканців ОРДЛО скаржаться на неймовірно дикі ситуації у своїх угрупованнях. Деякі солдати катаються на "віджатому" автомобілі по селах, щоб піймати інтернет, а хтось просто жахливо пиячить.

. У розмові двоє таких мешканців ОРДЛО скаржаться на неймовірно дикі ситуації у своїх угрупованнях. Деякі солдати катаються на "віджатому" автомобілі по селах, щоб піймати інтернет, а хтось просто жахливо пиячить. Дружини чоловіків з ОРДЛО навіть здогадалися зробити акцію протесту через таку примусову мобілізацію. Вони перехопили колону, яка мала відправити людей на фронт. Росіяни стверджували, що просто везуть чоловіків на відпочинок. Однак насправді їх мали перекинути на інший напрямок, де тривають бойові дії

Інші жінки вийшли до одного з "елітних бойовиків" з претензіями щодо примусової мобілізації. За даними українського журналіста Дениса Казанського, зовсім скоро із дружин "мобілізованих" чоловіків зробили "агентів з України". Вони хочуть посадити їх за ґрати на 20 років. Ось така свобода слова в ОРДЛО.

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