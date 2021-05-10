Можливий наступник Меркель: соціал-демократи в Німеччині висунули свого кандидата у канцлери

Соціал-демократична партія Німеччини висунула на посаду канцлера чинного міністра фінансів Олафа Шольца. Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня.

За кандидатуру глави Мінфіну віддали 96,2% голосів серед майже 600 делегатів СДПН, які брали участь в партійній конференції.

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Зазначається, що керівництво партії раніше запропонувало Олафа Шольца на посаду канцлера Німеччини, тому результат голосування не став несподіванкою.

Вибори до Бундестагу

Три найбільш популярні німецькі політичні сили вже офіційно визначилися з тими хто поведе їх на вибори до Бундестагу 26 вересня.

Консервативний блок з ХДС та ХСС обрав Армін Лашета;

Партія "Зелених" обрала Анналену Бербок;

СНДП, уникнувши затяжного процесу, обрала Олафа Шольца.

Християнсько-демократичний союз 14 березня програв місцеві вибори у двох західних федеральних землях Німеччини.

Варто зазначити, що чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2018 році заявила, що покине своє посаду у 2021 і більше не балотуватиметься.

У новорічному зверненні до громадян політикиня ще раз підтвердила своє рішення. Вже у січні її партію – ХДС офіційно очолив Армін Лашет.