Соціальні виплати по Херсонщині розблоковані, – радник голови ОВА

На Херсонщині все ще досить напружена ситуація, окупанти посилюють інформаційні атаки на місцевих, аби ті зневірились в українській владі. Загарбники всіма можливими методами намагаються спричинити затримку виплат від України.

Про це 24 каналу повідомив радник голови Херсонської обласної військової арміністрації Сергій Хлань. Він також додав, що йдеться про затримки у виплаті коштів вчителям, лікарям та соціальних коштів.

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Ми тримаємо під контролем ті громади, які залишились із законними очільниками, є певні затримки, але кошти все ж надходять. Окупанти намагаються маніпулювати цими затримками на свідомості громадян, мовляв – чекайте кошти від Росії, адже Україна "вас бросила",

– зазначає Сергій Хлань.

"Вчора нам вдалось розблокувати соціальні виплати по всіх групах і від цього дуже приємно на душі. Адже ми чуємо від людей по всій області, що кошти справді надходять і це не може не тішити", – зазначає радник голови Херсонської ОВА.

Також він повідомляє, що другий фронт, який собі обрали окупанти – демонстрації пропагандистських відео, де вони показують "фільтрацію" і таким чином теж намагаються залякати херсонців.

Ситуація на Херсонщині – важливе

Російські окупанти 11 травня увірвались до Херсонського СІЗО. Вони закидали відеокамери світло-шумовими гранатами, а також відкрили вогонь з автоматів. Один з ув'язнених почав висловлювати окупантам обурення. Російські нелюди через це його одразу вбили.

Відомо, що росіяни призначили "керувати" установою колаборанта Євгенія Соболева. Зазначається, що він погодився очолити пенітенціарну систему на Херсонщині.

Справжнього керівника СІЗО окупанти вивезли в невідомому напрямку. Водночас працівники відмовились співпрацювати з окупаційною російською владою та звільнились.

Російський снайпер вбив волонтера Антона Кушніра. У цей момент чоловік вивозив на авто людей з окупованої Херсонської області до Миколаєва. Про це повідомив депутат Херсонської міської ради Іван Бебко. Він зазначив, що ворожий снайпер вбив волонтера, коли той вивозив з окупації на авто 2 жінок та дітей.

По всьому Херсоні з'явились листівки, у яких пропонують нагороду за голову зрадника України Кирила Стремоусова. Зазначається, що розвісило їх місцеве підпілля. На листівках йдеться, що за голову колаборанта Кирила Стремоусова обіцяють 500 тисяч гривень.

На Херсонщині російські окупанти намагалися видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних Сил України. Втім, у них нічого не вийшло, бо місцеві не повірили у таку провокацію.

Окупанти перенесли "плани окупації" Херсону – дивіться відео