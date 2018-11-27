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      Соціальні мережі викликають депресію: дослідження

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      Соцмережі викликають депресію
      Соцмережі викликають депресію / fakty.com.ua

      Часте використання соцмереж може доводити до депресії. Це не перше дослідження про зв'язок соцмереж і самопочуття, однак фахівці вперше вказують не просто на факт кореляції, а на причинно-наслідковий зв'язок.

      Про це йдеться у досліджені Університету Пенсільванії.

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      Вченими був організований експеримент з використанням соцмереж, в якому брали участь 143 добровольця-студента. На самому початку випробувань медики визначили ступінь психо-емоційного здоров'я учасників. Також було зафіксовано, скільки часу в середньому кожен з них проводить в соцмережах.

      Соцмережі викликають депресію
      Соцмережі викликають депресію

      Розділивши випробовуваних на дві групи у випадковому порядку, вчені дозволили одній з них використовувати соцмережі в своєму звичному форматі, тоді як інший – лише близько 10 хвилин щодня. Експеримент тривав 3 тижні.

      Аналізуючи його результати, фахівці встановили: значно більше психологічних проблем, які свідчать про депресію, було саме у тих учасників, які найчастіше користувалися соцмережами. Ці люди скаржилися на важкі відчуття самотності і неповноцінності.


      Лікарі рекомендують зменшити час проведений в соцмережах

      "Така тенденція пов'язана з підсвідомим прагненням порівнювати себе з іншими. Бачачи в соцмережах щасливі фотографії інших людей, у людини може виникати почуття, що їх життя краще, ніж у нього, може формуватися усвідомлення власної неповноцінності", – відзначили фахівці.

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      Теги: Здоров'я Психологія Депресія Соцмережі
      Джерело: 24 Канал
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