Адміністрація Трампа надає союзникам Маска доступ до платіжної системи Мінфіну США

Адміністрація Дональда Трампа надала посадовим особам казначейства, пов'язаним із командою Ілона Маска, доступ до платіжної системи, яка обробляє трильйони доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Зазначається, що це стало можливим після того, як адміністрація відсторонила від посади високопоставленого службовця в департаменті.

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Помічники Маска отримали доступ до платіжних систем

У п'ятницю, 31 січня, міністр фінансів Скотт Бессент схвалив надання доступу до урядової платіжної системи для команди під керівництвом Тома Краузе, виконавчого директора Кремнієвої долини, який працює спільно з "Департаментом ефективності уряду" Маска.

За даними журналістів, доступ відмовлявся надати Девід А. Лебрик, який кілька десятиліть обіймав неполітичні посади в Міністерстві фінансів і виконував обов'язки міністра до затвердження Бессента. Однак представники Трампа відправили Лебрика в адміністративну відпустку, після чого він оголосив про свою відставку, надіславши відповідний лист колегам.

Варто зазначити, що платіжна система, керована Бюро фіскального обслуговування США, обробляє понад 6 трильйонів доларів на рік.

Вона використовується для здійснення виплат соціального забезпечення та Medicare, зарплат федеральним працівникам, розрахунків із державними підрядниками, а також для видачі грантів та податкових відшкодувань.

Зазвичай лише невелика група держслужбовців контролює ці платіжні системи, і колишні посадовці кажуть, що участь будь-кого, хто пов'язаний з політичними призначенцями, є фактично безпрецедентною.