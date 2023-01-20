Україна має прорвати російську оборону: союзники обіцяють Києву значну військову допомогу, – NYT

Очікують, що військова допомога сягне мільярдів доларів. Офіційні особи з 50 країн уклали угоду в п'ятницю. Туди увійдуть бронетранспортери, ракети та ракети, артилерійські снаряди та системи протиповітряної оборони.

До речі Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро

Голова вищого військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що в такій війні необхідне будь-яке обладнання.

Ба більше, це не весь обсяг допомоги партнерів. Підтримувати Україну зобов'язалась Польща, Латвія, Литва, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина.

Однак під час засідання "Рамштайну" сподівались, що Німеччина схвалить рішення про танки "Леопард" для України. Втім, наразі цього не сталось.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський попросив збільшити кількість зброї. Він наголосив, що час – це російська зброя, тому партнерам варто пришвидшити рішення. Україна вдячна за підтримку, однак сотні дякую – це не сотні танків.

ЗСУ мають пробити оборону окупантів

Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал підтвердив, що Росіяни закопуються. Вони риють траншеї та закладають міни.

Тому, за його словами, Україні потрібно більше мотопіхоти та бронетранспортерів, щоб пробити сильно укріплену російську оборону.