У Путіна є 4 друга, – Подоляк пояснив, як вони співпрацюють

Увесь цивілізований світ з початком повномасштабної війни відвернувся від Росії. Однак Владімір Путін все ж знайшов собі союзників і кожен з них шукає в цьому свою вигоду.

Про це у своєму інтерв'ю для 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він переконаний, що єдиний справжній кривавий союзник Росії – це Іран, а інші мають свої прорахунки.

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Подоляк виділяє чотирьох друзів-партнерів Владіміра Путіна:

Александр Лукашенко

Башар Асад

Ким Чен Ин

Ібрагім Райсі.

Більше ніхто, переконаний політик, поряд з Путіним стояти не буде.

Однак Лукашенко постійно хоче "відпетляти", натомість Асад просто не має іншого виходу, бо його територію контролює в тому числі Росія. В Асада є великі проблеми з Ердоганом, а Росія принаймні стримує повторний перегляд того, що має бути із Сирією завтра.

Єдиний справжній союзник – Іран

Іран в особі президента Ібрагіма Райсі – це єдина країна, яка щиро підтримує Путіна, тому що вона любить вбивати людей, переконаний Подоляк.

Ще Іран любить давати зброю, щоб максимально нищити цивільне населення. Бо Іран це робить в себе в країні, тому їм абсолютно плювати і на цивільне населення України,

– переконаний Подоляк.

Іран навпаки радий, що Росія зараз перебуває у такому дивному стані, коли готова задарма віддавати технології подвійного призначення, нуклеарні технології чи платити шалені гроші за зброю.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео

Китай ніколи не буде з Росією

За словами Михайла Подоляка, серед союзників Росії точно не буде Китаю. Китай – це інша філософія.

Китай, як і Сполучені Штати ніколи не зроблять ставку на аутсайдерів, на країни чи на людей, які програли,

– зазначив радник Офісу Президента.

Подоляк вважає, що Путін, в силу своїх інтелектуальних обмежень, не розуміє, що він стратегічно, історично, ідеологічно і тактично на полі бою вже програв. Цю інформацію потрібно йому доносити, однак в Росії працює інша система інформування і відбору хто, кому і про що повідомляє.

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