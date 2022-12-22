У Путіна є 4 друга, – Подоляк пояснив, як вони співпрацюють
Увесь цивілізований світ з початком повномасштабної війни відвернувся від Росії. Однак Владімір Путін все ж знайшов собі союзників і кожен з них шукає в цьому свою вигоду.
Про це у своєму інтерв'ю для 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він переконаний, що єдиний справжній кривавий союзник Росії – це Іран, а інші мають свої прорахунки.
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Подоляк виділяє чотирьох друзів-партнерів Владіміра Путіна:
- Александр Лукашенко
- Башар Асад
- Ким Чен Ин
- Ібрагім Райсі.
Більше ніхто, переконаний політик, поряд з Путіним стояти не буде.
Однак Лукашенко постійно хоче "відпетляти", натомість Асад просто не має іншого виходу, бо його територію контролює в тому числі Росія. В Асада є великі проблеми з Ердоганом, а Росія принаймні стримує повторний перегляд того, що має бути із Сирією завтра.
Єдиний справжній союзник – Іран
Іран в особі президента Ібрагіма Райсі – це єдина країна, яка щиро підтримує Путіна, тому що вона любить вбивати людей, переконаний Подоляк.
Ще Іран любить давати зброю, щоб максимально нищити цивільне населення. Бо Іран це робить в себе в країні, тому їм абсолютно плювати і на цивільне населення України,
– переконаний Подоляк.
Іран навпаки радий, що Росія зараз перебуває у такому дивному стані, коли готова задарма віддавати технології подвійного призначення, нуклеарні технології чи платити шалені гроші за зброю.
Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео
Китай ніколи не буде з Росією
За словами Михайла Подоляка, серед союзників Росії точно не буде Китаю. Китай – це інша філософія.
Китай, як і Сполучені Штати ніколи не зроблять ставку на аутсайдерів, на країни чи на людей, які програли,
– зазначив радник Офісу Президента.
Подоляк вважає, що Путін, в силу своїх інтелектуальних обмежень, не розуміє, що він стратегічно, історично, ідеологічно і тактично на полі бою вже програв. Цю інформацію потрібно йому доносити, однак в Росії працює інша система інформування і відбору хто, кому і про що повідомляє.
Останні новини про союзників Путіна
- 19 грудня очільник Кремля Владімір Путін прибув з візитом до самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Після зустрічі у Мінську Білорусь отримала від Росії комплекси С-400.
- Москва та Тегеран будують новий торговий маршрут для того, щоб транспортувати заборонені продукти та зброю. Вони інвестують в нього до 25 мільярдів доларів.
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Обсяг пшениці, яка відправляється до Сирії з чорноморського порту Севастополь, збільшився у 2022 році в 17 разів і склав трохи більше 500 000 тонн.