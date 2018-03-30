SpaceX запустила нову версію ракети Falcon9: фото, відео

Компанія SpaceX запустила нову версію ракети-носія Falcon 9 з десятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Twitter.

Старт ракети відбувся із бази ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія).

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Через годину після старту ракета-носій вивела апарати на орбіту. Кожен з 1800-фунтових (860-кілограмових) супутників має антену L-діапазону для передачі звуку і даних на телефони і термінали даних на Землі.

Це вже 5 успішний запуск місії SpaceX – ракети випустили на орбіту 40 супутників.

Запуск ракети Falcon 9