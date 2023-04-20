Інопланетяни хотіли вкрасти Лукашенка: яскравий спалах бачили і над Білоруссю

Спалах у небі, що трапився ввечері 19 квітня, бачили не лише кияни. Цікаве явище зафіксували також і жителі білоруських міст.

За попередньою інформацією спалах у небі бачили у Гомелі та Мозирі. Ці міста розташовані поблизу кордону з Україною.

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Білоруси теж бачили атмосферне явище у небі

Місцеві жителі пізно ввечері 19 квітня помітили спалах світла жовто-блакитного або жовто-зеленого кольору. З боку Гомеля це явище відбулося в південному напрямку, а в Мозирі – на південному сході. За словами очевидців, цей ефект був помітний протягом 3 секунд.

Наразі українські науковці ще з'ясовують, що саме спричинило спалах у небі над Київщиною, Житомирщиною та Гомельською областю Білорусі. Однак найімовірніше це було падіння боліда (метеору).

Що відомо про болід? Болід — великий яскравий метеор, що виглядає як вогняна куля, яка рухається в небі. Явище відбувається через потрапляння у щільні шари атмосфери великих твердих частинок, які називаються метеорними тілами. Входячи в атмосферу із надзвуковою швидкістю, частинка нагрівається внаслідок гальмування, і навколо неї утворюється світна оболонка з розжарених газів. Боліди часто мають помітний кутовий діаметр, і їх видно навіть удень. Попри це саме явище вважається досить рідкісним. Джерело: Велика Українська Енциклопедія

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