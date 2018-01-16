Спалах кору – це лише початок страшних епідемій в Україні, – Богомолець

Паралельно зі спалахом епідемії кору, яка впевнено поширюється по Україні, погіршується ситуація і з іншими небезпечними хворобами.

Про це повідомила народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець у Facebook.

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Богомолець зазначила, що епідемії страшних хвороб можуть спалахнути в Україні кожної миті.

Захворюваність на кір у порівнянні з попередніми роками зросла у 70 разів! Але спалах епідемії кору – мінімальна проблема, яка може сьогодні виникнути. Адже на 30% зросла захворюваність на кашлюк, збільшується кількість випадків правцю. На черзі – спалах захворюваності на більш страшні хвороби – дифтерію та поліомієліт, які призводять до інвалідності, а в окремих випадках – і до смерті хворих,

– розповіла вона.

За словами депутатки, в Україні катастрофічно впали показники вакцинації дітей по всім небезпечним хворобам, що і викликало різке погіршення епідеміологічної ситуації.

"Проблема, яка склалася з недовакцинацією українців вже становить загрозу національній безпеці, а Україну віднесли до країн, які небажано відвідувати через високий ризик заразитися на небезпечні захворювання, на які у Європі вже давно не хворіють" – зазначила політик.

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Богомолець заявила, що причина такої ситуації очевидна: рівень вакцинації дітей в Україні – один з найнижчих у світі.

"Головною причиною катастрофічного стану з щепленнями в Україні є недостатнє постачання вакцин. Керівництво МОЗ досі не спромоглося закупити вакцини з тих 6 мільярдів гривень, які були виділені у 2017 році з бюджету на ці потреби. Але не тільки влада винна у ситуації, що склалася. Через "страшилки" у ЗМІ та власну безвідповідальність батьки дітей масово відмовляються від щеплень для малюків" – розповіла вона.

Нардеп наголосила, що якщо ситуація з вакцинацією не виправиться, то в Україні спалахнуть смертельні епідемії.

Нагадаємо, в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила, що на сьогодні в Україні немає епідемії кору. Проте батьки повинні вакцинувати своїх дітей, адже вакцини вистачає.