Спалах кору на Закарпатті: кількість хворих зросла до 83 осіб

На Закарпатті у селі Чорна Тиса занедужали 83 учнів місцевої школи.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації.

Читайте також: МОЗ закликає регіони посилити заходи з вакцинації: майже тисяча хворих серед дітей

Масово хворіти школярі почали ще з минулого тижня. У всіх здебільшого – легка та середня форма захворювання. Лише одна дитина перебуває у лікарні.

За оперативними даними, у селі Чорна Тиса з початку 2018 року зареєстровано 118 випадків кору. Серед них 117 дітей віком до 17 років.

"З початку 2018 року в області зареєстровано 2 400 випадки кору, показник 190,7 на 100 тисяч населення. Серед захворілих 1947 дітей до 17 років (81,1%) та 453 дорослих (18,9%)", – йдеться у повідомленні.