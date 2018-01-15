Спалах кору: стала відома кількість хворих у Львові

Станом на понеділок, 15 січня, у Львові зареєстровано 74 випадки захворювання на кір.

Про це на брифінгу заявив мер міста Андрій Садовий, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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Як зазначив львівський міський голова, серед хворих на кір більше половини – 49 осіб, є дітьми.

Також в одній зі шкіл міста в районі Сихів був перевищений бар'єр і оголошений карантин, оскільки там захворіли дев'ять дітей.

Нагадаємо, через спалах кору Російська Федерація посилила санітарний контроль на кордоні з Україною.