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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Спалах кору в Києві: кількість хворих серйозно зросла

12:38, сьогодні 1082 Читать новость на русском
У Києві зросла кількість хворих на кір
У Києві зросла кількість хворих на кір / Фото з відкритих джерел

У Києві станом на ранок п'ятниці, 12 січня, зареєстровано 74 повідомлення про захворювання на кір, серед яких 57 дітей віком до 17 років, а також 17 дорослих.

Про це інформує прес-служба головного управління Держпродспоживслужби в Києві з посиланням на дані міського лабораторного центру МОЗ.

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Зазначається, що хворіють діти різних вікових груп.

"Найвища кількість хворих зареєстрована серед дітей у віці 5-9 років – 46,5%. Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 17 випадків, дітей шкільного віку – 30 випадків", – йдеться у повідомленні.

Профілактичні та протиепідемічні заходи відбуваються в понад 50 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Нагадаємо, за словами в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, в Україні немає епідемії кору. Проте батьки повинні вакцинувати своїх дітей, адже вакцини вистачає.

Теги: Новини України Новини Києва епідемія Здоров'я Діти Лікування
Джерело: 24 Канал
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