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Телеканал новин 24 Новини Медицина

Спалах кору в Україні: близько тисячі людей захворіли за тиждень

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За останній тиждень на кір захворіли 953 людини
За останній тиждень на кір захворіли 953 людини / hk01.com

Міністерство охорони здоров'я України інформує, що за останній тиждень – з 26 червня по 3 липня – на кір захворіли 953 людини.

Про це інформує прес-служба МОЗ.

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На кір захворіли 368 дорослих та 576 дітей. У порівнянні з минулим тижнем. Ця цифра зменшилася на 26%.

Найбільше хворих на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині.

Загалом з початку 2018 року на кір захворіли майже 25 тисяч людей, з них 11 – загинуло.

Раніше повідомлялося про те, у Миколаївській області від кору померла 8-річна дитина. Проте у Миколаївській обласній держадміністрації спростували інформацію, пояснючи це тим, що дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на фоні хронічного захворювання.

Що таке кір?Це небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Кір статистика
Джерело: 24 Канал
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