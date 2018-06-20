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Телеканал новин 24 Новини Медицина

Спалах кору в Україні: за тиждень захворіли близько 1400 людей

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Спалах кору в Україні
Спалах кору в Україні / Фото з вільних джерел

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України інформує, що з 12 червня до 19 червня 1401 людина захворіла на кір.

Про це інформує прес-служба Центру. З усіх хворих на кір за останній тиждень – 560 дорослих та 841 дитина.

Читайте також: Спалах кору: МОЗ оголосило про початок вакцинації дорослих

З початку 2018 року кір підчепили понад 21 тисячу осіб, серед них понад 13 тисяч дітей та 8 тисяч дорослих.

Найбільше людей захворіли у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Також велика кількість хворих на кір зафіксовано в Одеській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.

11 людей загинуло через кір з початку року.

Що таке кір? Це небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Новини України Медицина Кір
Джерело: 24 Канал
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