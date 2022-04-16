Спалена, розбита, залишки тіл: як виглядає кладовище техніки окупантів – ексклюзивні фото

Поблизу села Дмитрівка на Київщині на місці розгрому колони важкої техніки росіян утворився імпровізований "музей під відкритим небом", де можна побачити і оцінити "потужність другої армії світу".

Цвинтар "мертвої" бронетехніки з’явився біля Дмитрівки на початку квітня після героїчного бою, в якому два українські танки знищили ворожу колону та повітряно-десантний батальйон рф.

До теми На Київщині місцевий житель ліквідував з власної зброї 12 окупантів і "зніс" екіпаж на броні



Окупант так швидко тікав, що загубив берці / Фото 24 канал

Це видатний приклад військової звитяги та професіоналізму ЗСУ, – сказав після бою на брифінгу радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Знищена техніка так і залишилася на місці ураження, деякі "шкарабанки" лише відтягнули на узбіччя, аби вони не заважали руху дорогою. Тож можна детально роздивитися підбиті російські танки, БТР і БМП в усій "красі". В деяких ще залишилися обвуглені залишки тіл окупантів…



Не всі росіяни встигли втекти в палаючої БМП / Фото 24 каналу

Кладовище техніки окупантів: фоторепортаж 24 каналу

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