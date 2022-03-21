Спалимо ворога, – Кім попередив окупантів, що ЗСУ битимуть їх їхньою ж зброєю
Джерело:Миколаївська ОВА
Протягом доби рашисти обстрілювали села поблизу Миколаєва. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім "дружньо" попередив окупантів, що їх очікує за вторгнення.
Зокрема, він наголосив, що українські оборонці битимуть агресора їхньою ж зброєю. Про це глава ОВА розповів у своєму телеграмі.
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Ворога усього спалимо. Ми зараз більше бачимо, далі чуємо. Ворог – сволота, нас теж чує,
– сказав Кім.
І додав, що Збройні Сили України активно працюють. Ба більше, завдяки оркам побільшало ресурсів, тож їх "відсилають окупантам назад". Тепер ворога битимуть його ж зброєю.
"Помічників окупантів знайдуть"
Також Кім закликав тих, хто допомагає окупантам, краще іти із міста. "Ми вас знайдемо всіх і арештуємо", наголосив він.
Кім насамкінець підкреслив, що у місцях, де не було в області окупантів, трактори уже в полях. У тій частині, де вони відступили, розчищають і готуються до посівної.
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